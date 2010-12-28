У Харкові зіткнулися дві маршрутки

Харків. 28 грудня. УНІАН. У Харкові, на вул. Чебишева, зіткнулися два маршрутні автобуси.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Управління ДАІ ГУ МВС України в Харківській області, водій автобусуа «БАЗ-2215 ЗНГ» не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення з автобусом «РУТА 22 СПГ».

Внаслідок ДТП водій автобуса «БАЗ» та три пасажирки автобуса «РУТА» отримали тілесні ушкодження, їх доставили до лікарні. Після надання медичної допомоги постраждалих відпустили на амбулаторне лікування.

За даними ДАІ, автобус БАЗ маршруту «ст. Основа – ст.м. Барабашова» знаходився не на маршруті, пасажирів у салоні не було. Водій автобуса РУТА виконував поїздку за маршрутом № 263 «602 мікрорайон – вул. Клочківська».