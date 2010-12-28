В Лозівському районі внаслідок пожежі загинуло немовля

Харків. 28 грудня. УНІАН. Сьогодні вночі на Харківщині внаслідок пожежі загинуло немовля, якого мати залишила в палаючій квартирі.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Харківській області, трагедія сталася в селі Єлизаветівка Лозівського району в одній з квартир на першому поверсі 4-поверхового житлового будинку.

В квартирі мешкала жінка 1971 року народження з 6-місячним немовлям. Пізно ввечері в понеділок сусіди почули запах диму та викликали рятувальників. На момент приїзду матері в квартирі не було. Вдень вона спала, а коли прокинулася від запаху диму просто втекла з квартири.

Пожежа була ліквідована о 00.34. На місці пожежі було виявлено тіло 6-місячного хлопчика.

Попередньою причиною пожежі визначено порушення правил пожежної безпеки при використанні електронагрівальних приладів, повідомили у прес-службі.