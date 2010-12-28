Харківська облрада ухвалила бюджет на 2011 рік

Харків. 28 грудня. УНІАН. Харківська обласна рада ухвалила бюджет області на 2011 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення бюджету проголосувало 107 депутатів.

Перший заступник начальника Головного управління фінансів Харківської облдержадміністрації Галина ПРОНЬКІНА назвала обласний бюджет на 2011 рік «бюджетом споживання», оскільки він не передбачає капітальних витрат. За її словами, всі капітальні витрати і витрати на фінансування основних програм будуть винесені на обговорення пізніше.

Згідно з документом, загальний обсяг доходів бюджету Харківської області на 2011 рік становить 3704137,3 тис. грн. Обсяг доходів загального фонду бюджету – 3618616,6 тис. грн., спеціального фонду бюджету – 85520,7 тис. грн., у тому числі бюджет розвитку – 7703,9 тис. грн.

Загальний обсяг видатків обласного бюджету на 2011 рік затверджений у сумі 3704137,3 тис. грн., у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету – 3618616,6 тис. грн. та видатків спеціального фонду бюджету – 85520,7 тис. грн.

Таким чином, обласний бюджет на 2011 рік буде бездефіцитним.

«Показники обласного бюджету на 2011 рік дуже складні – як дохідна, так і видаткова частина. Тому, приймаючи такий бюджет, обласна адміністрація підготує заходи щодо наповнення дохідної частини, а також проведення оптимізації видатків з жорстким контролем щодо цільового використання бюджетних коштів», - наголосила Г.ПРОНЬКІНА.