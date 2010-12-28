У росіянина відібрали на кордоні контрабандний антикваріат

Харків. 28 грудня. УНІАН. Харківські прикордонники затримали контрабанду антикваріату, яку через міжнародний пункт пропуску «Гоптівка» намагався вивезти з України житель Московської області.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківського прикордонного загону, прикордонно-митна група виявила контрабандний вантаж у ході огляду автомобіля, який був проведений після того, як викликала підозру поведінка росіянина.

У багажнику автомобіля «Грейтвол» було виявлено кортик з жовтого металу із зображенням герба з написом «Romania», а у задньому сидінні – кортик з білого металу. В кишенях піджака та штанів росіянина співробітники пункту пропуску знайшли 10 монет царської Росії з міді, срібла та золота, викарбуваних з 1725 по 1897 роки, а також золоті сережки з перлинами.

Знайдені предмети вилучено, їхню цінність визначають експерти, повідомили у прес-службі.