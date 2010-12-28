Фесенко пояснив, чому він пішов з Інституту Горшеніна

Харків. 28 грудня. УНІАН. Політолог Володимир ФЕСЕНКО заявляє, що ніде й ніколи не стверджував про фальсифікації опитувань, що проводяться Інститутом Горшеніна.

Політексперта обурила розміщена на сайті «Обозреватель» інформація про те, що він пішов з Інституту Горшеніна нібито внаслідок фальсифікацій даних опитувань, що проводить Інститут.

«На мій погляд, перш ніж давати подібний матеріал, було б коректним поцікавитися і моєю думкою, - сказав політолог, коментуючи повідомлення. - Як мені уявляється, подібна інформація поширюється навмисно, або для того, щоб спровокувати конфлікт між мною і колишніми колегами, або з конкурентною або політичною метою».

Володимир ФЕСЕНКО також пояснив, що його відхід пов`язаний з відмінностями інтересів з приводу шляхів подальшого розвитку Інституту. «Вдаватися в деталі вважаю неетичним, оскільки наші розбіжності – це наша внутрішня справа», - підсумував експерт.