Завтра на сході дощ з мокрим снігом

Харків. 28 грудня. УНІАН. Завтра в Україні збережеться морозна погода.

Як повідомили УНІАН у гідрометцентрі, 29 грудня буде хмарно. У східних областях, Приазов`ї та Криму дощ з мокрим снігом, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь; температура вночі та вдень 0-5° морозу, місцями до 2° тепла, на півдні Криму протягом доби 1-6° тепла.

На решті території без істотних опадів, лише у західних та північних областях невеликий сніг; температура вночі 6-11° морозу, вдень 4-9° морозу; у Карпатах вночі 12-17°, вдень 10-15° морозу. На дорогах України, крім півдня і сходу, ожеледиця. Вітер західний та північно-західний, 7-12 м/с.

У Київській області завтра хмарно. Невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 6-11° морозу, вдень 4-9° морозу.

У столиці також хмарно. Невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 7-9° морозу, вдень 4-6° морозу.