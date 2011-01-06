Галина Підопригора привітала земляків з Різдвом Христовим

Харків. 6 січня. УНІАН. Віце-президент міжнародної Ліги меценатів, володарка почесного титулу «Бізнес-леді світу», харків’янка Галина ПІДОПРИГОРА привітала своїх земляків зі святом Різдва Христового.

Як передає кореспондент УНІАН, відома бізнес-леді-меценат у ці дні відвідала відбудовані за її кошт храми Озерянської Божої Матері у Мерефі та Серафима Саровського в селі Гініївка Зміївського району, а також церкву Михайла Архістратига в селі Рокитне Нововодолазького району.

Г.ПІДОПРИГОРА взяла участь у богослужіннях, побажала прихожанам і всім землякам здоров’я та успіхів у всіх добрих справах і починаннях.

Особливо теплою була зустріч Галини Іванівни на Новий рік зі своїми хрещениками – вихованцями Будинку дитячої творчості «Галина» у селищі Високий Харківського району, яким вона опікується вже 22 роки. Хрещена мати привезла дітям подарунки, привітала їх зі святом і поцікавилася успіхами. Діти подякували за подарунки і запросили хрещену матір на новорічний концерт.