Металіст і Ювентус спільно візьмуться за розвиток дитячого футболу

Харьков. 18 января. УНИАН. Украинский и итальянский футбольные олигархи - Александр Ярославский (ФК «Металлист», Харьков) и Джон Элканн из семейства Аньелли (ФК «Ювентус», Турин) - договорились объединить усилия.

Речь идет о совместных проектах «Ювентуса» и «Металлиста» по развитию детского футбола, сообщает «Комсомольсакя правда в Украине».

Как известно, семья Аньелли получила контроль над легендарным клубом в 1923 году, и с тех пор ее представители неоднократно (в том числе и в настоящее время) занимали пост президента «Ювентуса». Кстати, одно из клубных прозвищ - la Fidanzata d’Italia (Невеста Италии) - «Юве» получил за мощную поддержку со стороны рабочих, приезжавших с юга для работы на «Фиат» в 1930-е годы. Аньелли построили для клуба частный стадион с великолепной инфраструктурой, с чего, как уверяют итальянские источники, по сути, и началась история побед «Ювентуса» - сперва в национальном первенстве, а потом и на международной арене.

Что же касается 34-летнего Джона Элканна (Аньелли), то его журналисты прозвали «бензиновой головой» и «последней надеждой клана Аньелли». Так же, как его деду после послевоенной разрухи, Элканну Аньелли удалось совершить почти невозможное - возродить бизнес. После тяжелых для «Фиата» 90-х годов благодаря Джону концерн начал вновь уверенно набирать обороты. В 2006 году молодой Элканн занял пост вице-президента, и уже в 2007 году стоимость акций «Фиата» выросла в 5 раз. При этом сейчас, как и все 77 лет истории «совместной жизни» концерна и «Ювентуса», Аньелли продолжают оказывать «Старой Синьоре» финансовую поддержку и определяют вектор развития клуба. В магазине клубной символики даже есть миниатюрные модельки автомобилей «Фиат», брендированные в стиле «Юве».

Александр Ярославский, как известно, сейчас играет для харьковского «Металлиста» ту же роль, что и семья Аньелли для «Ювентуса». С тех пор, как 5 лет назад Ярославский стал президентом клуба и занялся его развитием, «желто-синие» четырежды становились бронзовыми призерами чемпионата Украины, а в этом сезоне претендуют уже на серебряные медали и участие в Лиге чемпионов. Кроме того, как известно, благодаря организаторским усилиям Ярославского и его совместным с государством инвестициям в Харькове появились новый аэропорт, стадион, детская футбольная академия, тренировочная база для футболистов, построена первая в городе пятизвездочная гостиница на пл. Свободы. Все эти объекты входят в перечень обязательных для принимающего Евро-2012 города, и в их создание Александр Ярославский как генеральный инвестор и координатор подготовки «первой столицы» к турниру вложил $250 млн.

«Застукав» Ярославского и Элканна (Аньелли) за оживленной дружеской беседой, журналисты предположили, что речь идет о новых громких трансферах. Президент «Металлиста» только за последние полгода потратил $34 млн. на покупку новых перспективных игроков: за это время, к огромной радости харьковских болельщиков, состав команды пополнили Кристиан Вильягра, Барселос Фреда Тайсон, Хавьер Клейтон, Себастьян Бланко и Джонатан Кристальдо..

Однако в «Металлисте» предположения о новом всплеске трансферной активности пока развеяли. Александр Ярославский рассказал нашему корреспонденту по телефону, что с Джоном Элканном (Аньелли) они обсуждали совсем другую тему.

- И «Ювентус», и «Металлист» - это не просто взрослые профессиональные футбольные команды. У обоих клубов есть детские академии, а значит, есть прекрасные возможности для объединения усилий и обмена опытом. Думаю, уже в ближайшем будущем мы объявим о совместных с «Ювентусом» проектах по развитию детского футбола, - сказал президент «Металлиста».

На знімках: (угорі) дитяча футбольна академія ФК «Металіст»; (внизу) Олександр Ярославський і президент УЄФА Мішель Платіні спілкуються з вихованцями футбольної академії ФК «Металіст».

Фото Андрія КРАВЧЕНКА