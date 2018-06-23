Добкин: вижу не сворачивание демократии, а наведение порядка

На вопросы корреспондента УНИАН ответил глава Харьковской облгосадминистрации Михаил Добкин

Михаил Маркович, аналитики отмечают тенденции к сворачиванию демократии в Украине и ухудшение политической атмосферы в стране.Что Вы думаете по этому поводу?

Я спрашиваю у журналистов: вам кто-то мешает писать так, как вы думаете? Не видел и не слышал еще ни одного утвердительного ответа. Вот наблюдаю акции «Стоп цензуре», проходящие в Киеве. Все участники, даже уже не стесняясь, открыто говорят, что использованы деньги грантов. Я понимаю, деньги нужно отрабатывать, и уважаю в том числе и такую позицию. Но я не могу понять, кто на самом деле мешает журналистам работать. Их увольняют с каналов, им не дают показывать новости в таком ракурсе, в каком они хотят? Господину Найему кто-то не позволят писать в «Украинской правде»? Господину Лещенко кто-то закрывает доступ к информации? Я не хочу переходить на персоналии, но иногда становится уже просто смешно.

Считая себя человеком демократических взглядов и позиций, я не вижу никаких признаков свертывания демократии в нашей стране. У нас есть защищенное законом право любой политической силы или общественной организации провести митинг, высказать свою позицию, выступить перед журналистами, выступить перед общественностью. У нас на региональном уровне открыты различные площадки в СМИ для того, чтобы человек мог высказать свою точку зрения. Мы максимально открыто проводим все совещания. Поэтому все, что сегодня говорится о притеснении прессы, о сворачивании свобод – это заангажированное мнение, попытка давления оппозиции на власть. Думаю, этому будет дана соответствующая оценка.

В ходе встречи с большинством известных украинских политологов и экспертов, которые собрались в Харькове накануне 60-летия Евгения Петровича Кушнарева, я высказал свои мысли о сохраняющемся в Украине с 2004 года достаточно высоком уровне накала политических страстей и этим не вызвал никакой дискуссии. Для всех очевидно, что высокие рейтинги политических ток-шоу свидетельствуют о заполитизированности наших людей. Точно так же заполитизированы многие эксперты, аналитики и обозреватели. Мы четко видим два лагеря, симпатизирующих, с одной стороны, оппозиции, с другой – нынешней власти. В обществе нет или почти нет непредвзятой аналитики, способной не к безапеляционной констатации и оценке факта, а к призыву его осмыслить. Существует еще и форма подачи узкоспециализированной информации, необходимой для того, чтобы каждый человек самостоятельно сделал вывод, есть у нас сворачивание демократии или нет.

А что же тогда, на Ваш взгляд, происходит в отношениях между властью и оппозицией?

Я вижу сегодня не сворачивание демократии, а наведение порядка. Если раньше чиновник более-менее серьезного уровня позволял себе через губу разговаривать с силовиками – с милицией, прокуратурой, службой безопасности – и обещать им, что уволит их, если они будут мешать ему жить, то сегодня это невозможно. Силовые структуры получили возможность наводить порядок, руководствуясь правами, данными им законом.

Посмотрите, ведь сегодня привлекаются к ответу не только оппозиционеры. Решать, кто перед законом действительно не чист, будет суд. Вот посмотрел я передачу о пресловутых машинах ( «скорые помощи»), закупленные Юлией Тимошенко. Даже не беру стоимость этой машины – пусть разбираются правоохранители, я не эксперт. У меня другой вопрос возникает. Ну как можно было купить такие хрупкие машины для скорой помощи в условиях нашей сельской местности? За такие вещи, конечно, необходимо отвечать. Вот кто виноват, тот пусть и отвечает. Суд решит.

Влияет ли, с Вашей точки зрения, существующее противостояние на имидж Украины в мире?

Я прекрасно понимаю, что сегодняшняя конкуренция в международном сотрудничестве очень высока. Те страны, которые уже заняли сильные позиции на международной арене, не собираются их никому уступать. Украина делает только первые – пусть уверенные, но все же первые – шаги по возвращению на международную политическую арену сильных игроков. И я вполне допускаю, что помогать нам (не хочу употреблять слово мешать) едва ли будет много желающих. С пониманием и вниманием отношусь ко всем оценкам, которые нам дают иностранные общественные и неправительственные организации. Со многими из них мы сотрудничаем, но я не приемлю категорического тона высказываний в адрес Украины. Думаю, что по большому счету чаяния государств, с которыми у нас хорошие отношения, и желания самих украинцев совпадают. Мы хотим иметь сильное гражданское общество с самодостаточным народом. И соседи наши хотят видеть в Украине стабильного, предсказуемого партнера. Только представления о путях достижения стабильности в Украине у них и у нас не всегда совпадают.

Мы идем реальным путем, учитывая все сложности нашей жизни, ее сложившийся уклад, а главное – экономическую ситуацию. Оппоненты же наши часто исходят из теоретически возможных, но практически не осуществимых в наших реалиях форм демократии. Отсюда проистекают их выводы и оценки. И потом, давайте вспомним, что происходит в благополучных европейских государствах, если кто-то пытается дестабилизировать ситуацию. Во Франции,например, навели порядок в течение часа. Применили все, что можно применить в таком случае. А если бы, не дай Бог, что-то подобное происходило у нас, был бы еще один повод обсуждать сворачивание демократии. Формы протеста, сопровождающиеся угрозой для жизни людей и погромами, я бы пресекал очень жестко.

Вы вспомнили в разговоре о конференции, посвященной 60-летию Евгения Кушнарева. Как вы относитесь к теме федерализации Украины, вновь прозвучавшей на ней?

Недавно на Первом национальном телевизионном канале я имел возможность высказать свое отношение к соборности Украины и повторю его еще раз. На украинской земле столько крови было пролито, столько было загублено душ, которые мечтали о независимом, соборном, едином государстве, что даже попытка разделить нашу страну на какие-то отделенные друг от друга части приведет к тому, что потомки нас проклянут. Наша сегодняшняя миссия сохранить государство в тех границах, в которых оно существует. Я думаю, Украине хватит и своей земли, и своих природных ресурсов. Надо только навести в стране порядок и передать нашим детям все это богатство в лучшем, чем получили мы, состоянии.

Влияют ли, с Вашей точки зрения, идеи Евгения Кушнарева на нынешнюю политическую жизнь Украины?

Евгений Петрович Кушнарев – один из самых ярких политиков за всю историю независимой Украины. Он имел харьковские корни, в Харькове состоялся как лидер местного самоуправления. При этом он был одними из основателей, а потом и руководителей Ассоциации городов Украины, утратившей, к сожалению, после гибели Евгения Петровича свое влияние. Кушнарев успешно руководил областью. Сегодня мы только пытаемся достичь тех показателей, которые он демонстрировал в свое время. Он достойно руководил администрацией Президента. Но в полной мере масштаб личности Евгения Петровича стал понятен уже в период его работы в Верховной Раде. Он, как никто, умел вести политические дискуссии – интеллигентно, толерантно и в тоже время принципиально, твердо и неуклонно стоя на своей позиции. Недавно была высказана интересная мысль, что Кушнарев является основателем харьковской политической школы. И это действительно так. Он учил своим примером видеть на много шагов вперед, как художник, имел свою технику, свои возможности, свое понимание жизни. Словом, он был неординарен. Четыре года, прожитые нами без Евгения Петровича, показали, что он по-прежнему востребован в политике. Мы возвращаемся к его высказываниям, думаем о том, как бы он мог повлиять на те или иные процессы. Я считаю его одним из ярчайших политических деятелей за весь период независимой Украины.

Прошел год с момента прихода к власти Виктора Януковича и Партии регионов. Какие, на Ваш взгляд,положительные изменения произошли в жизни страны и общества за это время?

Однозначно, год был посвящен наведению порядка – начиная от выстраивания взаимоотношений власти по вертикали. Сейчас такая же работа ведется в плоскости горизонтального взаимодействия, то есть непосредственно в регионе. Она скоординирована уже начавшейся административной реформой. Каждая государственная структура в течение прошедшего года работала строго в соответствии с теми функциями, которые на нее возложены. Последние 19 лет позволили всевозможным структурам овладеть множеством карающих функций, что сделало их заинтересованными не в предупреждении нарушений общественного порядка, а в корыстной расправе с нарушителями. Такие вот взаимоотношения хоть и с трудом, но последовательно перестраиваются в ходе административной реформы.

Не менее очевидно, что был совершен серьезный прорыв на международной арене. Украина, которая в период правления Леонида Кучмы считалась государством, умело маневрирующим между различными мировыми политическими течениями, во времена Виктора Ющенко превратилось в государство, не имеющее собственной последовательной политики и постоянно подстраивающееся под какую-то конъюнктуру. С приходом Виктора Федоровича Януковича мы четко заявили всему миру о неизменности наших европейских приоритетов. При этом подчеркнули, что с Россией наши взаимоотношения будут выстраиваться на условиях такого же взаимовыгодного партнерства, как и с Брюсселем.

Вообще, мне трудно вспомнить еще какой-либо период новейшей истории Украины, когда власть взялась бы системно и масштабно перестраивать и модернизировать нашу экономику, да и нашу жизнь. Многим это не нравится, потому что чревато потрясениям в обществе. Но мы переживем трудный этап становление, если действительно хотим жить лучше. Если мы хотим иметь стабильно работающую экономику и счастливых людей, необходимо раз и навсегда избавится от того, что нас тянет вниз, прибегая и к жестким непопулярным действия.

Аналитики к достижениям первого года правления Януковича относят отсутствие конфликта между высшими институтами государственной власти, создание исполнительской вертикали. Что это дало обществу?

Любое противостояние, любой конфликт, любое выяснение отношений – это ситуация, препятствующая созиданию. Четкое взаимодействие всех ветвей власти на уровне центра, тесное сотрудничество местных органов власти с местным самоуправлением, конструктивная работа с силовыми структурами исключают попытки занять то или иное место в региональной иерархии с помощью локтей. Вспомните баталии трехлетней давности между областной государственной администрацией и мэрией. Сколько можно было бы сделать еще хорошего, если бы усилия, ресурсы и эмоции воюющих сторон были направлены не на выяснение отношений, а на усиление нашего региона, на лоббирование его интересов в Киеве и на созидательную работу внутри него. Сегодня мы все являемся свидетелями того, что Харьков перестал быть ареной выяснения отношений и поставщиком горячих новостей, которые с удовольствием подхватывали различные центральные СМИ. Сегодня Харьков чаще вспоминают в связи с нашими успехами. Правда, кто-то еще пытается искать плохое в хорошем. Я с пониманием отношусь к любой критике в наш адрес, но она должна быть конструктивной, должна помогать исправлять существующие недостатки.

Чем Вы объясняете заявления предпринимателей, в том числе и харьковских,о начале бессрочной акции протеста против Налогового кодекса, и как Вы относитесь к требованиям отставки правительства, проведения парламентских выборов в этом году?

Отставка правительства бывает, как правило, по двум причинам – политической и экономической. Так вот, политическую пытаются надумать. Нет сегодня проблемы во взаимоотношениях предпринимателей с центральными и региональными органами власти. Но существует проблема сугубо экономического характера. Рынок есть рынок. У кого-то бизнес получается, у кого-то дела идут хуже, а кто-то вообще разоряется. И все же сегодня по всем макроэкономическим показателям я могу свидетельствовать неожиданно позитивный результат. Мы контролируем исполнение бюджета прошлого года, видим контрольные цифры бюджета этого года.

Я считаю, что предпринимателями заявлена сугубо политическая акция. Все помнят их полемику друг с другом, митинговать они идут или предъявлять экономические требования. В далеком 1998 году, когда принималось решение о создании условий для появления в нашем обществе малого и среднего бизнеса, социально безответственно были предложены налоговые преференции. Прошло 13 лет. И что? У нас появился класс представителей мелкого и среднего бизнеса в европейском понимании? Нет, не появился.

Большому количеству людей именно такая схема налогообложения действительно позволяет что-то зарабатывать, кому-то только сводить концы с концами. Но есть еще и те, кто легально уходит от уплаты очень больших сумм в доходную часть бюджета. Ежегодно бюджет недополучает от 40 до 60 млрд. грн. Поэтому попытки придумать и раздуть проблему не имеют смысла. Тем более , насколько я понимаю, один из инициаторов бессрочного пикетирования центральных органов власти фигурирует как свидетель по делу, связанному с порчей имущества.

Как вы оцениваете социально-политическую обстановку в Харьковской области?

Мы работаем системно, у нас есть четкие приоритеты. Сначала формировали устойчивые основы для развития области, а теперь разрабатываем стратегию. Целый год трудился большой коллектив - теоретики и практики, и сегодня на основании предложенной ими концепции мы готовы презентовать депутатскому корпусу программу социально-экономического развития нашего региона на 2011 год. Уже через месяц после ее принятия, думаю, получим основной массив наработок для такой же программы на 2012 год. Впервые - как в стране, так и у нас в регионе – бюджет 2012 года будет верстаться не до, а после принятия программы социально-экономического развития.

Как безусловный позитив в обществе и среди аналитиков воспринимается курс на структурные реформы. Однако нередко критикуется их подготовка и реализация. Не видите ли Вы тут проблем?

Проблема есть и заключается она, прежде всего, в отсутствии действенного, успешного механизма связи между проводящей реформы властью и реформирующимся обществом. Нужен мост, то есть эффективный диалог. Пока отличного результата в разъяснении обществу необходимости непопулярных действий мы не имеем. Многие страны прошли через подобную ситуацию. Я изучал опыт Польши. Когда там 15 лет назад затеяли реформу ЖКХ, очень сложную и болезненную, точно такую же, как у нас, предварительная дискуссия в обществе продолжалась длительный период. Максимально авторитетные люди из центра и регионов высказывали необходимость таких изменений. Они использовали аргументы, помогающие менее болезненно пережить неизбежные трудности. Нам необходима такая же тактика. На региональном уровне она уже внедряется. Мы не ждем, пока нам дадут команду к действию из центра. Я поручил всем чиновникам идти в народ и каждому на своем уровне вести разъяснительную работу, отвечать на жесткие, не всегда приятные вопросы. У нас нет другого пути. Я тоже намерен встречаться с людьми и делать это в максимально больших аудиториях. Важно показать обществу, что ожидает нас в результате таких реформ, к чему мы все движемся.

Владимир Кравченко