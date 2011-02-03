Харків і Варшава стали містами-побратимами

Харків. 3 лютого. УНІАН. Харків та Варшава стали містами-побратимами.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської міськради, 2 лютого у польській столиці було підписано Угоду про дружбу та співробітництво між Харковом та Варшавою.

Президент Варшави Ганна ГРОНКЕВИЧ-ВАЛЬЦ у своїй промові відзначила, що підписання такого договору з Харковом є важливим заходом для підвищення іміджу польської столиці в Європі.

Також була відзначена провідна роль Харкова як міста, яке бере активну участь у спільних міжнародних проектах в галузі розвитку громадянського суспільства, з удосконалення роботи органів місцевого самоврядування, комунальних підприємств, у галузі туризму, культури, освіти та підготовки до Євро-2012.

Ганна ГРОНКЕВИЧ-ВАЛЬЦ подякувала Харкову за активну роль та значний внесок у роботу провідної мережі європейських міст «Євросітіз», віце-президентом якої зараз є Варшава.