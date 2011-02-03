У Харкові трамвай переїхав пішохода

Харків. 3 лютого. УНІАН. У Харкові на вул. Плеханівській трамвай, який знаходився на маршруті, скоїв наїзд на пішохода.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі зв’язків із громадськістю ГУ МВС України в Харківській області, постраждалого з діагнозом неповна ампутація нижніх кінцівок та їх роздроблення, а також з іншими травмами різного ступеня тяжкості госпіталізовано до лікарні.

На момент ДТП у салоні знаходилось 100 пасажирів.