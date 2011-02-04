Сьогодні до Харкова прибув Фірташ

Харків. 4 лютого. УНІАН. Сьогодні у Харкові відбудеться розширеного засідання Президії Спільного представницького органу сторони роботодавців на національному рівні (СПО), Президії Ради Федерації роботодавців України та Асоціації ректорів вищих технічних навчальних закладів України.

Як передає кореспондент УНІАН, на нараді, яка пройде під головуванням голови СПО Дмитра ФІРТАША та голови Асоціації ректорів Михайла ЗГУРОВСЬКОГО, будуть обговорені питання інноваційного розвитку України через поєднання можливостей влади, бізнесу, освіти та науки.

Учасники наради прибули з екскурсією на Харківський підшипниковий завод, після чого в офісі Індустріальної групи УПЕК проведуть розширене засідання і, зокрема, заслухають доповідь М.ЗГУРОВСЬКОГО «Принципи створення керованої інноваційної моделі розвитку економіки України».

Заходи, у яких беруть участь керівники понад 50 великих промислових підприємств,

продовжаться на базі Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».

Коло тем, які сьогодні обговорюватимуть у Харкові, включає питання підготовки професійних кадрів і розвитку науково-виробничого потенціалу держави, можливостей упровадження на промислових підприємствах винаходів українських науковців та новітніх технологічних розробок, а також стану і перспектив системи підготовки фахівців.

За підсумками розширеного засідання буде прийняте спільне рішення та затверджені ініціативи організацій - учасників.