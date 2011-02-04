Добкін виганяє чиновника за грубість до ветеранів

Харків. 4 лютого. УНІАН. Голова Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін заявив, що представник влади, який дозволив собі у громадській приймальні зустріти людей нецензурною лайкою, буде звільнений з роботи.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі ОДА, так відреагував губернатор на події 3 грудня, про які написали місцеві ЗМІ.

За інформацією журналістів інтернет-видання «Главное», голова ветеранської організації Куп`янська Ніна Антунович та інвалід першої групи Великої Вітчизняної війни Іван Кулик прийшли на прийом до голови області, але замість заслуженої поваги зустріли грубу відсіч з боку посадовця обласної адміністрації.

Як тільки про інцидент стало відомо керівництву ХОДА, було оголошено про службове розслідування щодо наведеного факту. Михайло Добкін особисто взяв цю справу на контроль і для роз`яснення ситуації в той же день зустрівся з Ніною Антунович. На жаль, в ході бесіди інформація ЗМІ підтвердилася, і головний спеціаліст відділу зі звернень громадян апарату ХОДА Володимир Лях дійсно дозволив собі неповажне ставлення до літніх людей. При цьому службове розслідування щодо посадовця виявило, що скарги на нього були й раніше, але попередня влада залишала їх без уваги.

Як заявив згодом у прямому ефірі на обласному телебаченні Михайло Добкін, більше цей чиновник працювати в обласній адміністрації не буде.

«За результатами службової перевірки людина, яка допустила таке ставлення до людей старшого покоління, буде звільнена, його начальнику буде оголошено догану. А я приношу вибачення всім ветеранам, які опосередковано отримали сьогодні занадто багато негативних емоцій від цієї події», - сказав Михайло Добкін.

Те, що в ХОДА до цього моменту працювали такі некомпетентні люди, губернатор пояснив тим, що масових звільнень після свого приходу на посаду не проводив, і деякі люди, що залишилися в адміністрації з часів попередньої влади, не усвідомили для себе нові правила роботи.

«На відміну від наших попередників ми, прийшовши в кабінети влади, не проводили люстрацій, не звільняли людей за політичними ознаками. Ми дали можливість працювати всім, хто виявив таке бажання. Людина, яка допустила такий низький вчинок, напевно, не зрозуміла, що підходи і ставлення до людей змінилися. Думаю, для всіх це буде відповідний урок», - сказав Михайло Добкін.

Що стосується питань, з якими Іван Кулик і Ніна Антунович приходили до губернатора, то їх в ХОДА вже вирішили. Про це після особистої зустрічі з главою області повідомила сама Ніна Антунович. За її словами, вона бесідою з Михайлом Добкіним залишилася дуже задоволена:

«Навіть не віриться, що мені вдалося зустрітися з керівником області. Всі питання, з якими ми хотіли звернутися, вирішені. Михайло Добкін нас вислухав і вжив відповідних заходів».