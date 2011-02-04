У Харкові обговорюють шляхи інноваційного розвитку України

Харків. 4 лютого. УНІАН. Сьогодні у Харкові відбулася публічна презентація ініціатив Спільного представницького органу сторони роботодавців на національному рівні (СПО) та Асоціації ректорів вищих технічних навчальних закладів України щодо утворення в країні умов для розвитку високотехнологічної індустрії та підвищення інноваційного потенціалу.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами голови СПО Дмитра ФІРТАША, сьогодні Україна стоїть перед необхідністю розпочати процес, який би відповідав сучасним світовим тенденціям.

За його словами, останнім часом Україна не відновила втрачений в силу різних причин процес тісної взаємодії науки і виробництва, який базується на всебічному використанні науково-виробничого потенціалу держави, можливостях упровадження на підприємствах винаходів науковців та сучасних технологій, системі підготовки професійних кадрів.

«Нам би хотілося побудувати діалог, і щоб він був максимально ефективним», - сказав Д.ФІРТАШ, звертаючись до науковців, керівників підприємців і студентів. Він, зокрема, скритикував практику останніх років, коли «науковці щось роблять», а впровадження їхніх ідей, напрацювань і пропозицій залишається «на рівні одного відсотка». «База втрачена», «ми купуємо технології за кордоном і привозимо звідти спеціалістів», зазначив Д.ФІРТАШ, говорячи про негативні тенденції.

При цьому він наголосив на важливості підготовки студентів з перспективою гарантованого влаштування на виробничих підприємствах. Говорячи про ініціативи, бізнесмен і власник підприємств наголосив, зокрема, на готовності своїх структур «брати щороку до себе студентів» і щоб вони вже на практиці отримували зарплату. На його думку, це дуже важливо, оскільки дасть можливість молоді відчути виробництво і орієнтуватися на перспективу.

Виступаючи в аудиторії НТУ «Харківський політехнічний інститут», Д.ФІРТАШ наголосив, що вважає дуже важливим «втягнути у цей діалог державу». «Ми можемо стати тим локомотивом, - сказав він, - який штовхатиме у потрібному напрямку державу». «Ми готові, - додав він, говорячи від імені роботодавців, - надати свої бази», вдосконалювати законодавство, акумулювати процес і активізувати ініціативу знизу.

Ф.ФІРТАШ повідомив про досягнуте сьогодні у Харкові рішення звернутися до керівництва держави з ініціативою провести у першому кварталі 2011 року Всеукраїнської наради «Інноваційний розвиток України через поєднання можливостей влади, бізнесу, освіти та науки». Пролунала пропозиція запросити до участі у нараді Комітет економічних реформ, народних депутатів, НАН України, представників державної влади, інших зацікавлених осіб.

Як повідомляв УНІАН, у Харкові сьогодні відбувається перше виїзне розширене засідання президії СПО, президії Ради Федерації роботодавців України та Асоціації ректорів вищих технічних навчальних закладів України під головуванням керівника СПО Д.ФІРТАША. На нараді обговорюються питання стимулювання інноваційної діяльності в Україні й підвищення конкурентоспроможності вітчизняного високотехнологічного бізнесу.