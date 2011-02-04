«Газпром» мітить на український сланцевий газ

Харків. 4 лютого. УНІАН. ВАТ «Газпром» (Російська Федерація) зацікавиться видобутком сланцевого газу на території України.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив сьогодні на прес-конференції в Харкові бізнесмен, власник Group DF Дмитро ФІРТАШ, відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН про перспективу видобутку сланцевого газу в Україні.

Він підкреслив, що видобуток сланцевого газу – це перспективний проект, тому ним зацікавляться не лише українські, але й іноземні інвестори.

«Це хороша перспектива, і, напевно, за це буде боротьба. Я впевнений, за це братимуть участь не лише українські, але й іноземні інвестори, напевно, «Газпрому» важливо бути присутнім», - сказав Д.ФІРТАШ.

«Хто переможе, я не знаю, я в цьому не беру участі» , - уточнив бізнесмен.

Довідка УНІАН. Сланцевий газ – природний газ, який видобувається зі сланцю - поширеної осадкової породи.

Сланцевий газ змінив енергетичний ринок США, й забезпечує 15-20% видобутку. В 2009 році США, вперше з 2001 року, обігнали Росію із видобутку газу, переважно, за рахунок сланцевого газу.

Міністерство екології та природних ресурсів України планує залучити міжнародних інвесторів до вивчення й розробки українських родовищ сланцевого газу.

Зокрема, в листопаді 2010 року Мінприроди і НАК «Надра України» презентували на виставці й конференції World Shale Gas-2010, яка пройшла в США, родовища сланцевого газу в Україні для залучення міжнародних інвесторів і партнерів до їх вивчення та розробки.

За даними НАК «Надра України», Україна має найбільші в Європі запаси сланцевого газу.