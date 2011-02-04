ОПЗ слід приватизувати з перевалочними комплексами – Фірташ

Харків. 4 лютого. УНІАН. ВАТ «Одеський припортовий завод» слід приватизувати з перевалочними комплексами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в Харкові заявив бізнесмен, власник Group DF Дмитро ФІРТАШ.

«Моя думка – ОПЗ потрібно приватизувати з перевалкою, інакше це буде конфлікт інтересів. Чиновники завжди чинитимуть перешкоди. Який сенс тоді державі тримати перевалку у себе окремо, коли всі потужності у інших господарів. Є сенс їх продати – і все. Тоді це головний біль власника. Навіщо державі на це витрачати гроші», - сказав Д.ФІРТАШ.

Довідка УНІАН. ВАТ «Одеський припортовий завод» (ОПЗ) - одне з найбільших підприємств хімічної галузі України. Перебуває в повній власності держави. Завод спеціалізується на виробництві та реалізації аміаку і карбаміду (посідає друге місце в Україні за обсягом випуску цієї продукції). Також виробляє азот рідкий, двоокис (діоксид) вуглецю, кисень рідкий, натрій сірчанокислий.

У власності підприємства перевалочні потужності, за допомогою яких здійснюється прийом і перевантаження на морські судна призначеної для експорту хімічної продукції інших підприємств України і Росії. Завод є монополістом на вітчизняному ринку послуг з прийому, охолоджування і перевантаження аміаку. Потужності з перевалки аміаку становлять близько 4 млн. тонн на рік.