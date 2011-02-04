Фірташ підтвердив, що придбав севєродонецький «Азот»

Харків. 4 лютого. УНІАН. Group DF придбала ЗАТ «Севєродонецьке об`єднання «Азот».

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Харкові повідомив власник Group DF, бізнесмен Дмитро ФІРТАШ, відповідаючи на питання журналістів про можливість придбання цього підприємства.

«Ми вже придбали», - сказав він.

Нагадаємо, що Фонд державного майна уклав з дочірньою структурою IBE Trade Corp - компанією Worldwide Chemical Llc - угоду з продажу 40% акцій ЗАТ ”Севєродонецьке об`єднання ”Азот”. Про це УНІАН 1 грудня 2010 р. повідомило джерело, близьке до угоди.

Проте в київському представництві IBE Trade, а також у Фонді держмайна тоді відмовилися якось прокоментувати цю інформацію.

15 грудня 2010 р. під час засідання Кабінету міністрів голова Фонду державного майна України Олександр РЯБЧЕНКО, відповідаючи на прохання озвучити офіційно суму угоди, сказав, що держпакет акцій ЗАТ ”Севєродонецьке об`єднання ”Азот” було реалізовано за 276 млн. грн. або 35 млн. дол.

Довідка УНІАН. Фонд державного майна України в серпні 2010 р. ухвалив рішення про приватизацію 40% держпакета акцій ЗАТ «Севєродонецьке об`єднання «Азот».

ЗАТ «Севєродонецьке об`єднання «Азот» (Луганська обл.) є третім за величиною в Україні виробником аміаку і одним з найбільших в Європі хімічним підприємством з виробництва азотних добрив тощо.

24 грудня 2004 року Фонд держмайна України і компанія Worldwide Chemical LLC (США) створили ЗАТ «Севєродонецьке об`єднання «Азот» зі статутним фондом 1 млрд. 056,7 млн. грн. на базі СДВП «Об`єднання Азот». Частка Фонду держмайна в ЗАТ становила 40%, частка Worldwide Chemical LLC - 60% - дочірня компанія IBE Trade Corporatiоn.

«Севєродонецьке об`єднання «Азот» завершило 2009 рік зі збитком 200,369 млн. грн., тоді як за підсумками 2008 року чистий прибуток компанії становив 22,485 млн. грн.