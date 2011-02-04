Фірташ взявся за злиття українського ринку хімдобрив

Харьков. 4 февраля. УНИАН. Бизнесмен, собственник Group DF Дмитрий ФИРТАШ выступает за слияние украинского рынка химических удобрений и считает это положительным процессом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Харькове.

Отвечая на вопрос корреспондента УНИАН о том, стоит ли ожидать слияния отечественного рынка химудобрений, Д.ФИРТАШ сказал: «Я пытаюсь это сделать, я этим сейчас занимаюсь».

Он считает, что для Украины это будет иметь «только положительные» последствия.

По словам бизнесмена, слияние предприятий является общемировой тенденцией, и даже самые крупные предприятия сегодня объединяются, «чтобы выжить».

«Должна быть концентрация больших предприятий в одно, чтобы они могли защитить себя, потому что не так все просто. И россияне делают то же самое. Если Вы посмотрите, сейчас в России та же самая тенденция – идет слияние предприятий… Все хозяева, которые были порознь со своими заводами, они либо сливаются, или другому продают: чтобы выжить, нужно консолидировать рынок», - сказал Д.ФИРТАШ.