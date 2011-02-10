У Харківському СІЗО ув’язнена здійснила спробу покінчити з життям

Харків. 10 лютого. УНІАН. У Харківському слідчому ізоляторі після ознайомлення з обвинувальним вироком ув’язнена здійснила спробу покінчити з життям.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Управління Державного департаменту України з питань виконання покарань у Харківській області, подія сталася 8 лютого о 15 год. 11 хв. Ув’язнена Юлія Ш., 1986 р.н., перебуваючи у камері, лезом від одноразового станка для гоління намагалася нанести собі порізи вен в області передпліччя лівої руки, при цьому висловлювала наміри позбавити себе життя.

За даними прес-служби, старший по корпусу установи прапорщик внутрішньої служби І.ПРОКОПЕНКО, виконуючи посадові обов’язку по нагляду за ув’язненими, побачивши наміри Юлії Ш., подала сигнал тривоги та утримувала ув’язнену до прибуття оперативної групи. Завдяки рішучим діям І.ПРОКОПЕНКО спробу самогубства було попереджено.

Ув’язненій Юлії Ш. негайно була надана медична допомога лікарями Харківської обласної клінічної психіатричної лікарні. На даний час проводиться діагностика її психоемоційного стану психологами установи.

Згідно з повідомленням, причину намірів самогубства ув’язнена Юлія Ш. пояснює незгодою з обвинувальним висновком, копію якого вона отримала цього дня. Зі слів Юлії Ш., вона є сиротою, закінчила ПТУ, але ніде не працювала, мешкала у подруги в Харкові. З її слів, раніше 3 рази знаходилась на лікуванні у психіатричній лікарні.

Зараз підготовлені та спрямовані відповідні запити до закладів охорони здоров’я.

За даними прес-служби, Юлія Ш. у 2010 р. судима за ч. 1 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка), але звільнена від відбування покарання з випробуванням у 1 рік. Була затримана 19.11.2010 р. За матеріалами міліції, цього дня, близько 5 год. ранку, знаходячись у стані алкогольного сп’яніння біля залізничної станції Левада у м. Харкові, вона вчинила фізичний опір працівникам органів внутрішніх справ із застосуванням ножа. Притягується за скоєння злочину, передбаченого ч. 2 ст. 342 (опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу) та ч. 1 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) ККУ. У Харківському СІЗО утримується з 23.11.2010 р. 08.02.2011 р. їй було вручено обвинувальний висновок, що надійшов із Червонозаводського райсуду м. Харкова.