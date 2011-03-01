Добкін розповів, що чекає деякі пам’ятники Харкова

Харків. 1 березня. УНІАН. Монумент на честь проголошення Радянської влади в Україні, який розташований у центральній – історичній частині Харкова на площі Конституції, буде реконструйований та перенесений у віддалений промисловий район міста.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН, відповідаючи на запитання про долю деяких харківських пам’ятників, які сьогодні мають неоднозначну оцінку серед громадськості.

«Рішення про перенесення Монументу на честь проголошення Радянської влади на Україні з площ Конституції було ухвалене кілька років тому, мало того – в той момент воно було підтримане комуністами. Ми брали на себе низку зобов`язань, у тому числі –капітально відремонтувати пам`ятник Леніну, що ми й виконали. Тому пам`ятник буде просто перенесено в спеціально підготовлене місце в районі ХТЗ – туди, де ми приводили до ладу Олександрівський сквер і упорядковували територію», – сказав М.ДОБКІН.

Крім того, повідомив він, разом з площею Конституції буде реконструйована і площа Рози Люксембург, де стоїть пам`ятник Незалежності України. «Його дуже поспішали робити, і один з авторів цього монумента сам зізнається, що було так мало часу і так терміново потрібно було все закінчити, що це, напевно, не найкраща його робота», - сказав М.ДОБКІН.

За словами губернатора, харків’яни мають багато нарікань до цього пам’ятника, а площа, де він знаходиться, потребує упорядкування. «Ми повинні цей красивий куточок нашого міста, – зазначив М.ДОБКІН, – зробити ще й зручним для відпочинку харків`ян».

Губернатор повідомив, що роботи з упорядкування площ і реконструкції пам’ятників будуть профінансовані з міського бюджету та за рахунок благодійної допомоги.

Що стосується пам’ятника Леніну в центрі Харкова на майдані Свободи, то цей монумент, на думку М.ДОБКІНА, має залишитися на своєму місці.

«Я хоч і змінив останнім часом своє ставлення до комуністів, але не змінив ставлення до пам`ятника Леніну: він мені як і раніше не заважає на площі Свободи. Це частина нашої історії. Це два покоління наших з вами рідних і близьких, які або обожнювали його, або проклинали. Нехай стоїть. Якщо не повертати площі Свободи невластиву їй функцію – під час німецької окупації там був аеродром, – то пам`ятник Леніну не заважає», – сказав М.ДОБКІН.

Він повідомив також, що у Харкові планується перейменувати проспект Косіора. «Ми не відступимося й перейменуємо проспект Косіора у Свято-Олександрівський проспект, щоб не оскверняти храм, названий на честь Святого Олександра, архієпископа Харківського, який був замучений у віці старше 80 років тільки за те,що одним словом повертав людям надію на краще», – сказав губернатор.

На знімках: памятник на честь проголошення Незалежності України у Харкові на площі Рози Люксембург, який планують реконструювати.