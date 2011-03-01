У Харкові біля пам’ятника Шевченку шукали міну

Харків. 1 березня. УНІАН. У Харкові міліція на дві години перекривала вулицю Сумську в центрі міста, шукаючи поблизу пам’ятника Шевченку можливу міну.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, це було зроблено після телефонного дзвінка в міліцію людини, яка повідомила про те, що по вулиці Сумській, за пам`ятником Шевченку, знаходиться підозріла торбинка.

На місце події виїхали співробітники Дзержинського РВ, керівництво ХМУ та ГУ МВС України в Харківській області, працівники ДАІ та вибухово-технічна служба (ВТС), а також прибула пересувна криміналістична лабораторія.

З тильного боку пам`ятника було виявлено жіночу сумку. Місце події на відстані 200 м від пам`ятника було оточено силами працівників райвідділу, відділу державної служби охорони, роти полку патрульної служби - загальною кількістю 100 співробітників. У період з 20-ї до 22-ї години було відведено рух автотранспорту та пішоходів по вулиці Сумській від станції метро «Університет» до Харківського оперного театру та по прилеглих вулицях: Іванова - вул. Мироносицька - вул. Раднаркомівська. Евакуація населення не проводилася.

Працівники ВТС, які оглянули сумку, не виявили у ній підозрілих речей. Триває подальша перевірка, повідомили в ЦЗГ.