ДТП на Харківщині: загинув 9-річний хлопець

13:15, 01 березня 2011
Харьків
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Трагедія поблизу Ізюма

Харків. 1 березня. УНІАН. На автодорозі Харків – Ростов-на-Дону поблизу Ізюма внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинув дев’ятирічних хлопець.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в облуправлінні ДАІ, дитина потрапила під автомобіль «Fiat» під керуванням чоловіка 1974 року народження.

Від отриманих травм хлопець помер на місці.

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