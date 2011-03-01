У Харкові пройде нарада з підготовки до Євро-2012

Харків. 1 березня. УНІАН. Четвертого березня у Харкові пройде нарада з питань підготовки міста до Євро-2012.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі групи DCH, яка реалізує проекти з підготовки столиці Слобожанщини до проведення чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Генеральний інвестор і координатор з підготовки Харкова до Євро-2012 Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ поінформує учасників наради про підготовку стадіону «Металіст» та аеропорту «Харків», а також про оперативне управління цими об’єктами під час проведення Турніру.

Також учасники зібрання заслухають інформації про підготовку автомобільних доріг, громадського транспорту та організацію системи впровадження єдиного квитка, а також розміщення цільових груп та уболівальників Турніру, забезпечення громадського порядку та безпеки приватних осіб, медобслуговування та роботи фан-зон.

У нараді, яка проходитиме під головуванням мера Харкова Геннадія КЕРНЕСА, візьмуть участь, зокрема, губернатор Михайло ДОБКІН, операційний директор Турніру Євро-2012 Мартін КАЛЛЄН, директор Турніру в Україні, керівник Місцевого організаційного комітету «Євро 2012 Україна» Маркіян ЛУБКІВСЬКИЙ.