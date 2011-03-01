У Харкові на хабарі погорів начальник одного з КП
14:29, 01 березня 2011Харьків
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Порушено справу
Харків. 1 березня. УНІАН. Харківська обласна прокуратура порушила кримінальну справу за хабарництво проти начальника одного з харківських комунальних підприємств.
Як передає кореспондент, про це повідомляє офіційний сайти Міністерства внутрішніх справ України.
За даними МВС, посадовець вимагав та отримав 4 тис. грн. хабара від приватного підприємця за нескладання акту про виявлені порушення використання електроенергії в його торговельному кіоску.
Порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 368 КК України (одержання хабара).
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