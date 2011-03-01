Театр «На Лермонтовській, 27» показав у Парижі виставу «Love Story»

Харків. 1 березня. УНІАН. Студентський театр «На Лермонтовській, 27» Харківського гуманітарного університету «Народна українська академія» презентував в Українському культурному домі при Посольстві України в Парижі виставу за мотивами роману Еріка Сігала «Love Story».

Прем`єра відбулася в рамках проекту «Харьковская сирень. P.S.».

Як повідомила сьогодні на прес-конференції начальник управління у справах преси та інформації ХОДА Вікторія МАРЕИЧ, французька публіка дуже позитивно сприйняла гру харківських акторів-аматорів.

«Тільки українська душа може так передати всі відтінки почуттів. Публіка була в захваті від вистави. До мене після прем`єри підходили глядачі і питали, чи дійсно актори - аматори, студенти не театрального вузу. На найвищому рівні була зіграна п`єса, сльози були на очах у всіх глядачів. Адже «Love Story» - це трагічна історія, яка дозволяє замислитися про сенс життя», - сказала В.МАРЕНИЧ.

За її словами, на прем`єрі були присутні Надзвичайний і Повноважний Посол України у Французькій Республіці Олександр КУПЧИШИН з дружиною, а також посли країн СНД, які представлені в Парижі. Також спектакль подивилися французька актриса з харківськими корінням Катя ЧЕНКО та Мілен ДЕМОНЖО.

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