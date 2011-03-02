У Франції видадуть комікси про фестиваль «Харьковская сирень»

Харків. 2 березня. УНІАН. У Франції планується видати комікси про Харків і про фестиваль «Харьковская сирень».

Про це повідомила начальник управління у справах преси та інформації Харківської облдержадміністрації Вікторія МАРЕНИЧ.

За її словами, в основу коміксів ляжуть малюнки відомої французької художниці КАТЕЛЬ, яка була гостем ІІ кінофестивалю.

«Всі замальовки, яка пані КАТЕЛЬ робила в травні 2010 року, у Парижі хочуть видати у вигляді коміксів. Фактично весь кінофестиваль і весь Харків буде представлений в коміксах, а це дуже популярний жанр у Франції. Я гадаю, це дуже цікава ідея, яка допоможе Європі краще пізнати прекрасне місто Харків з його величезними можливостями», - сказала В.МАРЕНИЧ.