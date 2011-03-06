Україна програла Голландії стартовий матч Кубка Девіса (фото)

22:15, 06 березня 2011
Харьків
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2:3. Далі – ігри за виживання в групі

Харків. 6 березня. УНІАН. Збірна України програла збірній Голландії стартовий матч на Кубок Девіса в Першій групі Євро-Африканської зони.

Україна Голландія Кубок Девіса

Як передає кореспондент УНІАН, в останньому (п’ятому) вирішальному матчі третього дня змагань, який щойно завершився в Харкові, українець Ілля МАРЧЕНКО поступився голландському тенісисту Робіну ХААСЕ з рахунком 2:3 (7:6, 6:1, 6:7, 4:6, 2:6).

Джесс ХУТА ГАЛУНГ теніс

Як передавав УНІАН, сьогодні у першій зустрічі українець Сергій СТАХОВСЬКИЙ переміг голландця Джесса ХУТА ГАЛУНГА з рахунком 3:2 (6:1, 6:4, 3:6, 6:7, 6:4), зрівнявши рахунок (2:2) перед вирішальною грою І.МАРЧЕНКА  й Р.ХААСЕ.

Сергій СТАХОВСЬКИЙ Теніс

Таким чином, збірна України залишається у Першій групі Євро-Африканської зони. Українським тенісистам належить відстоювати своє право грати в цій групі у вересні або жовтні 2011 року. Суперник команди України стане відомий у липні цього року.

Кубок Девіса Україна - Голландія

Фото Андрія КРАВЧЕНКА

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