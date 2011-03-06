Україна програла Голландії стартовий матч Кубка Девіса (фото)

Харків. 6 березня. УНІАН. Збірна України програла збірній Голландії стартовий матч на Кубок Девіса в Першій групі Євро-Африканської зони.

Як передає кореспондент УНІАН, в останньому (п’ятому) вирішальному матчі третього дня змагань, який щойно завершився в Харкові, українець Ілля МАРЧЕНКО поступився голландському тенісисту Робіну ХААСЕ з рахунком 2:3 (7:6, 6:1, 6:7, 4:6, 2:6).

Як передавав УНІАН, сьогодні у першій зустрічі українець Сергій СТАХОВСЬКИЙ переміг голландця Джесса ХУТА ГАЛУНГА з рахунком 3:2 (6:1, 6:4, 3:6, 6:7, 6:4), зрівнявши рахунок (2:2) перед вирішальною грою І.МАРЧЕНКА й Р.ХААСЕ.

Таким чином, збірна України залишається у Першій групі Євро-Африканської зони. Українським тенісистам належить відстоювати своє право грати в цій групі у вересні або жовтні 2011 року. Суперник команди України стане відомий у липні цього року.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА