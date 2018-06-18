Кубок Девіса: Україна втрачає шанс увійти до Світової групи (фоторепортаж)

Збірна України програла збірній Голландії стартовий матч на Кубок Девіса в Першій групі Євро-Африканської зони.

В останньому (п’ятому) вирішальному матчі третього дня змагань, які проходили у Харкові 4 – 6 березня, українець Ілля Марченко поступився голландському тенісисту Робіну Хаасе з рахунком 2:3 (7:6, 6:1, 6:7, 4:6, 2:6).

У передостанній зустрічі українець Сергій Стаховський переміг голландця Джесса Хута Галунга з рахунком 3:2 (6:1, 6:4, 3:6, 6:7, 6:4), зрівнявши рахунок (2:2) перед вирішальною грою І.Марченка й Р.Хаасе.

Таким чином, збірна України залишається у Першій групі Євро-Африканської зони. Українським тенісистам належить відстоювати своє право грати в цій групі у вересні або жовтні 2011 року. Суперник команди України стане відомий у липні цього року.

У разі виграшу збірній України відкривалася перспектива змагань за вихід до Світової групи Кубка Девіса. Тоді на українських тенісистів очікувала гра з командою Південно-Африканської Республіки та гра плей-офф. Програш стартового матчу у Харкові приніс матчі за виживання у першій групі Євро-Африканської зони.

Фоторепортаж Андрія КРАВЧЕНКА