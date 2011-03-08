Союз азербайджанців вітає жінок України зі святом 8 Березня

Харків. 8 березня. УНІАН. Союз азербайджанців світу вітає жінок України зі святом 8 Березня.

Побажання жінкам від імені своє організації висловив віце-президент МАК, герой козацького народу, маршал Міршахін ІСМАІЛОВ.

Уважаемые женщины!

Сердечно поздравляю вас, всех женщин Украина, с Международным женским днем 8 Марта, желаю каждой из вас здоровья, семейного счастья и успехов в делах.

В нынешнем году женский праздник пришелся на дни, когда мы будем готовиться к двадцатилетнему юбилею восстановления государственной независимости нашей страны. Женщины Украина стали активно участвовать в общественно-политической жизни нашей страны. Стремительно просвещаясь, наши женщины остались приверженными сформировавшихся на протяжении столетий национальным ценностям, стали самой надежной опорой родного языка, культуры и нравственности. Современные женщины Украины, как носители высокого достоинства и твердой воли наших выдающихся женщин-личностей из незабываемого прошлого и мудрости седовласых матерей, и сегодня своим глубоким интеллектом и неисчерпаемым внутренним потенциалом самоотверженно служат народу и обществу.