Голова обласної ради Чернов привітав жінок зі святом

Харків. 8 березня. УНІАН. Голова Харківської обласної ради Сергій ЧЕРНОВ привітав жінок Харківщини зі святом 8 Березня.

Про це повідомляє сайт обласної ради.

«Сердечно вітаю вас із Міжнародним жіночим днем – святом весни, любові і краси.

8 Березня, за доброю традицією, ми вшановуємо жінку – матір, дружину, сестру, кохану. Адже жінка – хранителька домашнього вогнища, родинного тепла та затишку, окраса життя, джерело натхнення і мудрості.

Цей чудовий день нагадує нам про те, що всім прекрасним на землі ми зобов’язані саме вам, милі жінки. Вам, чиї люблячі серця зберігають спокій та злагоду, вам – хранительки духовності, традицій, історичної пам’яті та любові до рідної землі.

Низький вам уклін та щира вдячність за материнську мудрість, самовідданість та розуміння, за вашу ніжність та чуйність, за ласку і тепло, за постійну турботу про нас, чоловіків.

Бажаю вам завжди бути лагідними і ніжними, як тендітні проліски, що з’являються на лісових галявинах, дзвінкими та радісними, як птахи, що повертаються додому після зимівлі. Міцного вам здоров’я, сімейного благополуччя, достатку і миру, злагоди й розуміння. Нехай у вашому серці завжди цвіте весна», - йдеться у привітанні С.ЧЕРНОВА.