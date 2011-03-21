Працівники заводу ім. Шевченка перекрили вулицю і вимагають зарплату

Харків. 21 березня. УНІАН. Сьогодні зранку у Харкові працівники Державного підприємства «Харківський приладобудівний завод ім. Шевченка» перекрили вулицю поблизу прохідної на знак протесту проти невиплати зарплат.

Як передає кореспондент УНІАН, внаслідок акції кількох сотень людей, яка розпочалася з 7-ї години ранку, по вулиці Жовтневої революції заблокований рух транспорту, зокрема трамваїв.

Працівники заводу скаржаться на відсутність роботи і вимагають виплати зарплат.

Коментуючи стихійний виступ людей, заступник голови ЦК профспілки працівників космічного та загального машинобудування України Зоя ЗАТЕНАЦЬКА сказала в інтерв’ю УНІАН, що борги із зарплати на цьому заводі становлять понад 12 млн. грн.

«Ситуація на заводі дуже погана й напружена, бо немає ні роботи, ні зарплати, ми багато разів зверталися куди тільки можна, всі щось обіцяють, але таке враження, що це державне підприємство нікому не потрібне», - сказала З.ЗАТЕНАЦЬКА.

За її словами, люди налаштовані рішуче, і «утримувати їх від радикальних виступів ледве вдається».

Як повідомляв УНІАН, минулого року працівники заводу ім. Шевченка вже вдавалися до акцій протесту проти невиплати зарплат, включаючи перекриття вулиці.

На знімку: працівники заводу ім. Шевченка провадять акцію протесту.

Фото УНІАН