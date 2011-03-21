Добкін зустрінеться з колективом заводу ім. Шевченка

Харків. 21 березня. УНІАН. Голова харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН сьогодні зустрінеться з колективом заводу ім. Шевченка для вирішення питань випали зарплати працівникам цього підприємства.

Як передає кореспондент УНІАН, про це губернатор повідомив на спільному засіданні колегії облдержадміністрації та зборів адміністративно-господарського активу області після виступу голови профкому заводу ім. Шевченка Віктора ВІННІКОВА.

За словами профлідера, сьогодні на підприємстві стихійний страйк, його працівники вимагають виплати зарплати. «Нас уже три роки лихоманить, з 2008 року накопичувалися борги, змінилося 5 директорів, близько 30 мільйонів заборгованостей, і ми останній раз повноцінну зарплату отримували у липні місяці», - сказав В.ВІННІКОВ. Він зазначив, що спроби виправити виробничу ситуацію впродовж років не мають успіху.

У своєму коментарі М.ДОБКІН відмітив, що завод ім. Шевченка, на відміну від багатьох інших державних підприємств Харківщини, де також складнощі, перебуває чи не в найгіршій ситуації, але не використовує всіх можливостей для її виправлення.

Губернатор звернувся до В.ВІННІКОВА з проханням повернутися на підприємство і «знайти слова», які б могли переконати людей відкласти акцію протесту. М.ДОБКІН повідомив, що сьогодні у нього має скластися розуміння про можливі шляхи часткового погашення боргів із зарплат і він зустрінеться з трудовим колективом заводу ім. Шевченка.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні зранку у Харкові працівники Державного підприємства «Харківський приладобудівний завод ім. Шевченка» перекрили вулицю поблизу прохідної на знак протесту проти невиплати зарплат.