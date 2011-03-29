Банки видали заводу Шевченка кредит на виплату заборгованої зарплати

Харків. 29 березня. УНІАН. ТОВ «Фінросбанк» і АКБ «Золоті ворота» видали державному підприємству «Харківський приладобудівний завод ім. Шевченка» кредит на суму 1,8 млн. грн. для часткового погашення заборгованості по зарплаті.

Про це в інтерв`ю кореспондентові УНІАН сказав керівник санації заводу ім. Шевченка Олександр БАЙДАЦЬКИЙ.

За його словами, в ООО «Фінросбанку» узятий кредит на суму 1 млн. грн., в АКБ «Золоті ворота» - на суму 800 тис. грн.

О.БАЙДАЦЬКИЙ зазначив, що кредит видається під заставу майна заводу ім. Шевченка.

Як повідомляв УНІАН, голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН 28 березня на брифінгу заявив, що у вівторок працівники підприємства отримають зарплату за один місяць. «Завдання поставлене так, щоб завтра почати виплачувати людям заробітну плату», - сказав він.

За даними О.БАЙДАЦЬКОГО, сьогодні на підприємстві заборгованість зі заробітної плати становить 28 млн. грн., із внесків до Пенсійного фонду України - 11 млн. грн.