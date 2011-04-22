Суди змусили директорів виплатити людям майже 4 млн. грн. заборгованих зарплат

Харків. 22 квітня. УНІАН. За рішеннями судів за I квартал 2011 року в Харківській області з підприємств стягнено 3 млн. 868 тис. грн. заборгованості із виплати зарплат.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на заступника губернатора Ігоря ШУРМУ.

За його словами, відділом державної виконавчої служби Головного управління юстиції в Харківській області загалом завершене виконання 1100 позовних заяв.

Зокрема, завершене виконання по ДП «ХРЗ «Протон» на суму 1 млн. 142 тис. грн., ВАТ «Харківметробуд» - 632,4 тис. грн., ВАТ «ІТРЗ» - 235,6 тис. грн., ВАТ «Завод «Потенціал» - 567,3 тис. грн., ТОВ «Медтекс» (місто Вовчанськ) – 169,5 тис. грн., ДП «Лозівський кінний завод №124» - 35,9 тис. грн.

Як повідомляв УНІАН, у Харківській області станом на 1 квітня заборгованість підприємств і організацій із заробітної плати становить 158 млн. грн., із внесків до Пенсійного фонду - 254,4 млн. грн.