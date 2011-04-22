Харківщина назвала пріоритети зовнішньої торгівлі та міжнародного співробітництва

Харків. 22 квітня. УНІАН. Харківська область визначила пріоритеті напрямки у сфері зовнішньої торгівлі та міжнародного співробітництва на 2011 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на засіданні колегії Харківської облдержадміністрації заступник губернатора Юрій САПРОНОВ,

За його словами, пріоритетними напрямками стануть, зокрема: розробка регіональних програм «Розвиток експортного потенціалу Харківської області та підвищення конкурентоспроможності продукції на зовнішніх ринках до 2016 року» та «Розвиток транскордонного співробітництва Харківської області на 2011-2016 рр..». Ці програми, сказав Ю.САПРОНОВ, будуть розглянуті на найближчій сесії облради.

До пріоритетних напрямків, зазначив він, віднесено також: проведення Днів Харківщини в Білгородській області, участь підприємств та організацій краю в Курському Коренському ярмарку 2011, у виставці, присвяченій 20-річчю СНД у Москві, а також організація візиту делегації Харківської області до Португалії за участю наших найбільших підприємств та вищих навчальних закладів.

Крім того, планується продовження реалізації проектів «Українсько-Російський технопарк «Слобожанщина» та IT-парк «інтелектроніки», реалізація 2-ї фази проекту Європейського Союзу та Програми розвитку ООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду», проведення засідання Ради керівників прикордонних областей Республіки Білорусь, Російської Федерації та Україні в Бєлгороді, Ради Єврорегіону «Слобожанщина».

За словами Ю.САПРОНОВА, важливим для регіону стане розвиток програм співпраці в рамках наявних і перспективних договорів з Російською Федерацією, зокрема з Бєлгородською областю, Республікою Татарстан, Ханти-Мансійським Автономним округом, Тюменською, Московською та Ленінградською областями;

Також планується участь делегації Харківської області на чолі з губернатором у зустрічі з американською Торгово-промисловою палатою.

«Упевнений, що стратегічні завдання, поставлені на 2011 рік, будуть виконані в повному обсязі. Від цього залежить успіх соціально-економічного розвитку нашого регіону», - заявив Ю.САПРОНОВ.