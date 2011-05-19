Харків’яни приєднуються до акції «Вперед» у Києві - профспілка підприємців

Харків. 19 травня. УНІАН. Харків’яни приєднуються до акції «Вперед», яка сьогодні має відбутися у Києві.

Як повідомив кореспонденту УНІАН голова Харківської обласної організації профспілки підприємців Валерій РЄПІН, для участі у заходах протесту сьогодні до стін Верховної ради України прибувають представники різних профспілкових і громадських організацій Харківської області.

«Люди об’єднані одним – країні не потрібні псевдореформи, і тому вони сьогодні тут», - сказав В.РЄПІН телефоном з Києва.

За його словами, до харківської групи, яка збирається в Маріїнському парку, входять, зокрема, представники руху «Вперед», «Спільної справи», профспілкок підприємців, таксистів, «афганці». «Всі вони так чи інакше підтримують вимоги, включаючи найрадикальніші: відставку уряду, розпуск парламенту і аж до перевиборів Президента країни», - зазначив В.РЄПІН.