В апараті облдержадміністрації буде скорочено до 30% службовців

Харків. 19 травня. УНІАН. Адміністративна реформа максимально відбиває інтереси місцевої влади.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції сказав голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН.

«Зміни максимально відображають інтереси місцевої влади», - сказав губернатор.

М.ДОБКІН наголосив, що після проведення адміністративної реформи кількість працівників місцевих органів влади буде скорочена, однак їхні повноваження та «можливості» збільшаться.

При цьому губернатор відмовився назвати кількість працівників Харківської облдержадміністрації, які будуть скорочені, але зауважив, що хід реформи в області буде залежати від того, «який остаточний вигляд реформа прийме на центральному рівні».

За словами М.ДОБКІНА, орієнтовно в апараті ХОДА буде скорочено до 30% службовців.