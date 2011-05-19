Гроші на станцію метро «Перемога» будуть виділені - Добкін

Харків. 19 травня. УНІАН. Гроші на будівництво нової станції харківського метро «Перемога» будуть передбачені після перегляду Державного бюджету України в червні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час прес-конференції заявив голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН.

Губернатор зазначив, що таке запевнення він отримав під час розмови з першим-віце-прем’єром України Андрієм КЛЮЄВИМ.

«У мене була розмова з першим-віце-прем’єром України Андрієм Петровичем КЛЮЄВИМ. Він запевнив, що з надходженням фінансів необхідні кошти, приблизно 200 млн. грн., на будівництво станції метро «Перемога» будуть враховані», - сказав М.ДОБКІН.

Він зауважив, що в разі надходження коштів у червні, масштабні роботи з будівництва нової станції розпочнуться в липні.

«Якщо це відбудеться в червні, то з липня ми зможемо почати масштабні роботи», - сказав М.ДОБКІН.

Він підкреслив, що терміни відкриття станції «Перемога» не перенесенні і, як і раніше, це заплановано на 2012 рік.