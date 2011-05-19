У п’ятницю обіцяють спеку

Харків. 19 травня. УНІАН. 20 травня, за прогнозами синоптиків, невеликий короткочасний дощ очікується у південній частині України та в Карпатах.

Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.

Вітер протягом доби переважатиме східний та північно-східний, 5-10 м/с. Удень в Криму можливі окремі пориви 15-20 м/с. Температура вночі 9-14°, на узбережжі морів 15-18°, вдень 23-28°, в Криму 19-24°; в Карпатах вночі 5-10°, вдень 11-16°.

У Києві та області опадів не передбачається. Температура по області вночі 9-14°, вдень 23-28°. По м. Києву температура вночі 12-14°, вдень 25-27°.

19 травня температура води в Чорному та Азовському морях 15-19°, поблизу Генічеська 21°; в Дніпрі біля Києва 16°.