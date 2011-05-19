Мер Харкова Геннадій Кернес оприлюднив декларацію про доходи

Харків. 19 травня. УНІАН. Харківський міський голова Геннадій КЕРНЕС оприлюднив декларацію про свої доходи.

Як передає кореспондент УНІАН, Г.КЕРНЕС зробив це одним з перших серед мерів міст України.

Документ про доходи керівника півторамільйонного міста у вільному доступі розміщений на офіційному сайті Харківської міської ради.

Згідно з декларацією, загальна сума сукупного доходу Г.КЕРНЕСА в 2010 році становила 140974,87 гривень, у тому числі зарплата – 118522,81 грн.

Минулого року мерові Харкова була надана матеріальна допомога в сумі 22452,06 грн. На рахунках у банках та інших фінансово-кредитних установах у нього значиться сума 114420,45 грн.

Г.КЕРНЕС має статус державного службовця 2-го рангу, проживає у приватному будинку і не володіє земельними ділянками.

У власності мера Харкова перебувають 2 легкові автомобілі: Porsche 911 Carrera та Mercedes Benz S550.