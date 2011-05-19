Богословська гадає, що до осені буде інший уряд

Харків. 19 травня. УНІАН. Народний депутат України від Партії регіонів Інна БОГОСЛОВСЬКА вважає, що «за літо буде переформатований уряд».

Як повідомили УНІАН в прес-службі «Радіо-Ера ФМ», таку думку вона висловила у радіоефірі.

Зокрема, І.БОГОСЛОВСЬКА зазначила, що «зрозуміло було ще з самого початку, що завдання для цього уряду десь на рік-півтора, тому що зібрати - це одне, а реформувати - це зовсім інше».

За словами І.БОГОСЛОВСЬКОЇ, «фактично центром розробки реформ на сьогодні є Адміністрація Президента і Президент... Президент є носієм реформаторства».

Депутат переконана, що «цей уряд зараз виконав свою історичну місію. Він упорядкував той хаос, який був: але це досі ще не реформування. Тому, я впевнена, що до осені ми повинні бачити зміни в уряді, повинні приходити більш налаштовані на реформи люди».

Представниця ПР погодилася з думкою, що «сьогодні принцип - ті, хто приходить на реформи, повинні розуміти, що вони ставлять хрест на своєму політичному житті далі, вони повинні бути тільки в урядуванні, у виконавчій владі. Тому що те, що треба сьогодні зробити, буде мати наслідки через два-три, п’ять років...».

За словами І.БОГОСЛОВСЬКОЇ, «сьогодні потрібно бути хірургом, який каже, що буде боляче, треба потерпіти, але через два-три місяці після операції ви будете одужувати, а через рік ви забудете свої проблеми».