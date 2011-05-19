Інвестиції в економіку Харківської області зростають - Добкін

Харків. 19 травня. УНІАН. Обсяг залучених інвестицій в економіку Харківської області в першому кварталі 2011 року зріс і перевищив показник аналогічного періоду минулого року.

Як передає кореспонденту УНІАН, про це заявив сьогодні на прес-конференції голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН.

За його словами, одним з найбільших інвесторів у Харківській області залишається держава.

«Цього року, як і в попередньому, ми отримуємо суттєві інвестиції з держбюджету. Вже надійшли 39,6 мільйонів гривень на соціально-економічний розвиток регіону. Субвенція Міністерства регіонального розвитку та будівництва у розмірі 150 мільйонів гривень. знаходиться на затвердженні Кабінету міністрів. З них 50 мільйонів гривень будуть направлені на міські об`єкти, 100 мільйонів - на обласні», - сказав М.ДОБКІН.

За його словами, відхід політики від економіки позитивно впливає на інвестиційному кліматі.

«Політика все далі відходить від економіки. Звичайно ж, неможливо повністю розірвати політичну та економічну складові нашого життя, але й не можна, щоб вони перетиналися так щільно, як в останні 20 років, тому що ні до чого хорошого це не приводило. Нині економіка починає жити за своїми законами, що відбивається в статистичних даних та інвестиційному кліматі», - зазначив губернатор.