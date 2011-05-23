На Харківщині син побив батька до смерті

Харків. 23 травня. УНІАН. У селищі Золочів Харківської області син побив батька до смерті.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, чоловіка в стані травматичного шоку з діагнозом гостра закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, закрита тупа травма живота з пошкодженням внутрішніх органів лікарі «швидкої» привезли з місця мешкання. Зі слів родички, його побили невідомі. Увечері того ж дня чоловік помер.

За підозрою у скоєнні злочину затриманий син померлого – непрацюючий 26-річний місцевий житель. Встановлено, що син побив батька, коли той відмовився дати йому 100 гривень. З місця злочину правоохоронці вилучили речові докази.

За фактом нанесення умисного тяжкого тілесного ушкодження, вчиненого способом, що має характер особливого мучення та спричинило смерть потерпілого, слідчим відділом Золочівського РВ порушено кримінальну справу за ч. 2 ст.121 Кримінального кодексу України. Стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 7 до 10 років. Підозрюваний утримується в ізоляторі тимчасового тримання Дергачівського райвідділу міліції.