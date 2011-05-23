До Харкова прибули П'єр Рішар, Жан-Поль Бельмондо та Мілен Демонжо

Харків. 23 травня. УНІАН. Вчора ввечері у приміщенні Харківського державного цирку відбулася урочиста церемонія відкриття ІІІ Міжнародного фестивалю короткометражного кіно «Харьковская сирень».

Як передає кореспондент УНІАН, червоною доріжкою на церемонії відкриття пройшли почесні гості Почесний президент кінофестивалю, французька кіноактриса Мілен ДЕМОНЖО, актори П’єр РІШАР та Жан-Поль БЕЛЬМОНДО, народний артист Росії Максим ДУНАЄВСЬКИЙ, заслужена артистка Росії Людмила ГЛАДУНКО та заслужений артист РРФСР Борис ТОКАРЄВ. В урочистій церемонії відкриття кінофестивалю також взяли участь голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН та Харківській міський голова Геннадій КЕРНЕС.

Захід розпочався театралізованою виставою про історію світового кінематографу. Паралельно із виступом акторів на двох великих екранах та на помості сцени транслювалися кадри та уривки чорно-білого кіно. Танцювальні колективи, котрі брали участь у церемонії відкриття, у цирковій манері зобразили основні віхи розвитку кінематографу та зобразили живою фігурою слово «кіно».

На відкритті фестивалю вперше у Харкові виступив вокально-інструментальний ансамбл М.ДУНАЄВСЬКОГО (Москва).

Церемонію відкриття вели артист Остап СТУПКА та телеведуча Марися ГОРОБЕЦЬ. Захід транслювався у прямому ефірі на обласному телебаченні.

За даними організаторів, гран-прі фестивалю – кришталеву гілку бузку – виборюватимуть 49 кінорежисерів з 6 країн світу. До складу журі кінофестивалю увійшли кінорежисери Володимир ФОКІН та Алла СУРІКОВА, композитор Володимир ДАШКЕВИЧ, кінокритик Володимир МИСЛАВСЬКИЙ, депутат Харківської міськради, директор відеоканалу «Перша столиця» Костянтин КЕВОРКЯН, доктор мистецтвознавства, декан факультету кіно-і телемистецтва Харківської державної академії культури Зоя АЛФЬОРОВА, режисер Микола СОЛОГУБОВСЬКИЙ.

М.ДЕМОНЖО, виступаючи на відкритті фестивалю, відзначила високий рівень «Харьковской сирени», наголосила на підвищенні його авторитету та значення серед кіномитців.

«Я вже втретє приїжджаю до Харкова і бачу, що з кожним разом фестиваль «Харьковская сирень» набирає обертів, стає більшим і масштабнішим, на нього запрошуються всі більш відомі люди. Минулого року мені вдалося приїхати сюди в компанії П’єра РІШАРА, а цього року ви можете побачити тут не тільки його, але й Жан-Поля БЕЛЬМОНДО. Я хочу побажати всім харків’янам, цьому фестивалю, який з любов’ю робиться багатьма людьми, щоб він ставав ще більш яскравим і барвистим», - наголосила вона.

Як передавав УНІАН, ІІІ Міжнародного фестивалю короткометражного кіно «Харьковская сирень» триватиме 22-24 травня. Покази конкурсних робіт проходитимуть у трьох кінотеатрах Харкова – «Росія», «Познань», ім. Довженка. У рамках кінофестивалю також відбудеться відкриття Алеї почесних гостей кінофестивалю, майстер-класи та творчі вечори відомих акторів та кінорежисерів і презентація книги М.ДЕМОНЖО.