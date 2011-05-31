На розвиток фізичної культури Харківщини залучено 126 млн. грн.

Харків. 31 травня. УНІАН. Протягом 2010-2011 років на розвиток фізичної культури і спорту регіону було залучено 126 млн. грн.

Про це поінформував на прес-конференції заступник начальника Головного управління у справах сім`ї, молоді та спорту Харківської облдержадміністрації Геннадій ХОХЛОВ, повідомляє сайт ХОДА.

«Збільшилися витрати на проведення заходів та навчально-тренувальної роботи по області, вони становлять 6,8% від загальної суми, на утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл витрати на 1 учня становлять 1354 грн.», - сказав Г.ХОХЛОВ

За його словами, аналіз витрат обласного та місцевих бюджетів на розвиток фізичної культури і спорту минулого року свідчить про збільшення фінансування сесіями всіх рівнів більш ніж на 9 млн. грн. від контрольної цифри Міністерства фінансів України. Всього з місцевих бюджетів надійшло 126 млн. грн.

«Незважаючи на фінансові труднощі, в області триває робота щодо зміцнення матеріально-спортивної бази, - зазначив Г.ХОХЛОВ. - За підтримки облдержадміністрації було вирішено питання про виділення грошей з обласного бюджету в розмірі 810 тис. грн. на будівництво тренажерних комплексів у 18 районах області. На сьогоднішній день вже в 4 районах такі комплекси встановлені».

Також він повідомив, що на сьогодні вже вирішено питання про виділення 2 млн. грн. на установку сучасних майданчиків із синтетичним покриттям у 10 районах Харківської області.