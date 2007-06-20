23 червня - день відкритих дверей на ДП ”Завод імені Малишева”
17:00, 20 червня 2007Харьків
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Інформація про "День відкритих дверей" на ДП "Завод імені В.Малишева"В субботу 23 июня с 10.00 до 16.00 на ГП "Завод имени В.А. Малышева" состоится "День открытых дверей". Его цель – ознакомить жителей района, города, наших деловых партнеров с сегодняшним днем предприятия, его коллективом, продукцией, которую он производит. 10.00 - Открытие Центральной и Балашовской проходных, запуск посетителей. 11.00-11.30 - Выступление директора предприятия, ветеранов около стеллы. 11.30-13.30 - Выступление танцевальных коллективов, проведение конкурсов.13.30-14.00 - Проведение лотереи по номерам программок, выдаваемых на входе.10.00-16.00 - Работа выставки продукции ГП "Завод имени В.А. Малышева", КП ХКБД, КП ХКБМ на заводской площади рядом со стелой.10.00-16.00 - Работа музея завода (экскурсии проводятся в 10.30, 12.00, 13.30, 15.00).Выезд представителей СМИ на завод в 10.00 от " Дворца пионеров" на площади Независимости.Предусматривается интервью генерального директора.
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