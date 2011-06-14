У Харкові маршрутка врізалася в тролейбус

Харків. 14 червня. УНІАН. У Харкові на проспекті Героїв Сталінграда напередодні внаслідок зіткнення маршрутного автобуса «Богдан» та тролейбуса ЮМЗ-Т1 постраждало 8 осіб.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у облуправлінні ДАІ, 35-річний водій автобуса не витримав безпечної дистанції руху та скоїв наїзд на тролейбус, який стояв з технічних причин (впала штанга напруги) попереду в попутному напрямку.

На момент зіткнення в «Богдані» знаходилося близько 30 пасажирів, у салоні тролейбуса - близько 15 пасажирів.

Внаслідок ДТП до лікарні переважно з забиттями доставлено 8 пасажирів автобуса.