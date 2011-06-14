Завтра на сході обіцяють дощі

Харків. 14 червня. УНІАН. Завтра у Криму та східній частині України, а вдень і у більшості південних, Полтавській та Дніпропетровській областях очікуються короткочасні дощі, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.

На решті території без опадів, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-15°, на півдні до 19°, вдень 23-28°; у Карпатах та горах Криму вночі 4-9°, вдень 13-18°.

У Київській області у середу опади не очікуються. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 23-28°. У Києві температура вночі 13-15°, вдень 25-27°.

Сьогодні температура води у Чорному та Азовському морях 19-24°, в районі Алушти 11°, Феодосії 17°; у Дніпрі біля Києва 23°.