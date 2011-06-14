На Харківщині внаслідок ДТП постраждало двоє дітей

Харків. 14 червня. УНІАН. У Дергачівському районі Харківської області на автодорозі Харків-Охтирка внаслідок дорожньо-транспортної пригоди постраждало двоє дітей.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в Управлінні ДАІ Головного управління МВС України в Харківській області.

72-річний водій автомобілю ВАЗ-21043 через неуважність допустив наїзд на автомобіль ВАЗ-21013, який пропускав транспорт, що рухався в зустрічному напрямку.

Внаслідок зіткнення легковиків постраждали двоє пасажирів ВАЗ-21043 (66-річна жінка і 10-річний хлопець) та двоє пасажирів ВАЗ-21013 (24-річна жінка та 1-річне немовля). Усі постраждали доправлені до лікарні.