Добкін обіцяє бізнесу «зелену вулицю»

Харків. 14 червня. УНІАН. Влада Харківщини й надалі створюватиме умови для ведення бізнесу.



Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив журналістам голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН, коментуючи інвестиційний клімат в регіоні.

«Ми і далі будемо створювати такі умови, при яких тут було б добре знаходитися бізнесу», - заявив губернатор.

М.ДОБКІН повідомив, що за підсумками минулого року «Харків посів друге місце після Києва за обсягами інвестицій і третє за підсумковим зростанням». За його словами, були підвищені кредитні рейтинги такими компаніями, як Fitch і Moody`s, які моніторять Харків, а також дав високу оцінку інвестиційному клімату регіону журнал Forbes.

За словами керівника області, позиціонування Харкова як успішного регіону для ведення бізнесу було завжди основою для роботи його команди.

«Саме позиціонування Харкова як успішного регіону для ведення бізнесу було завжди основою для роботи нашої команди. Всі напрямки важливі, кожен вимагає особливого підходу, але інвестиційний клімат, можливість комфортного ведення бізнесу в нашому регіоні, - це основа успіхів у гуманітарній та соціальній сферах. Економіка лежить в основі можливості держави вести соціальну і гуманітарну політику», - сказав М.ДОБКІН.

Він наголосив, що одночасно з утвердження в регіоні нормального інвестиційного клімату влада області займатиметься й спрощенням ведення бізнесу.

«Наступний етап - спрощення ведення бізнесу. Я не тішив і не тішу себе надією, що ми самостійно зможемо перемогти корупцію і змусити всіх чиновників відмовитися від мзди, але обмеження ситуації, коли чиновник може вимагати хабар, було нам під силу. Вінець цієї роботи - Єдиний дозвільний центр, робота якого побудована на відсутності особистого контакту з людиною, від якої залежить прийняття рішення», - сказав М.ДОБКІН.

Він зазначив, що в облдержадміністрації врахували всі побажання інвесторів, вивчили, як працює система в інших державах, і почали реалізувати свою політику, зокрема, створили такий програмний документ, як «Стратегія соціально-економічного розвитку Харківської області до 2020 року».

Хоча «Стратегію» не можна назвати єдино правильним документом розвитку регіону, зазначив М.ДОБКІН, але вона, на його думку, дає всім зрозуміти, що правила гри закладаються на довгу перспективу і не будуть змінюватися.